Niña ucraniana recibe trasplante de corazón en medio de la guerra

Este viernes 21, la cadena de noticias CNN, compartió la increíble noticia de una niña ucraniana que recibió un trasplante de corazón, en medio de la guerra en su país.

La niña de 6 años necesitaba de urgencia el trasplante, y quien terminó siendo su salvador fue un pequeño de cuatro años.

La familia del menor tomó la difícil decisión de donar el corazón de su hijo, quien lamentablemente tenía muerte cerebral. Sabiendo que le dirían adiós para siempre, decidieron salvar otra vida.

Mother of deceased 4-year-old boy gave her consent for heart transplant to 6-year-old girl. First operation of this kind in Ukraine. Later, she was able to listen to the beating heart in the girl's chest. Incredible that this is happening in country in the midst of war. pic.twitter.com/GaWPZqGi1T