Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Por primera vez en su historia, St. Petersburg College, la ciudad del mismo nombre del centro de Florida, ve a alguien tan joven desfilar en una ceremonia de graduación para recoger un diploma.

William Maillis se había graduado de pre universitario a los nueve años en Penn-Trafford, cerca de Pittsburgh, en Pensilvania. A los cuatro empezó a estudiar álgebra, a los tres se aprendió el alfabeto en seis idiomas, a los dos sabía leer y después de cumplir uno ya sumaba y restaba, según el portal Infobae.

No por gusto un psicólogo de Ohio State University lo declaró genio a los cinco años. El niño le contó al Canal 9 local que en el aula los maestros no eran los únicos que le hacían preguntas. Otros alumnos no podían disimular la curiosidad.

"¿Cuantos años tienes? ¿En serio que estás estudiando aquí en la Universidad?", le preguntaban.

Infobae

El mes próximo William empieza a estudiar Astrofísica en la Universidad del Sur de la Florida. Según le contó al mencionado medio, tiene una meta: "Quiero mostrarle al mundo a través de la ciencia que Dios existe".

Cuando le preguntan cómo lleva esa condición de genio dice una genialidad: "Soy aventajado en esto, otras personas son aventajadas en otras cosas".

La presidenta de St. Petersburg College, Tonjua Williams, no oculta su admiración. "Estoy completamente fascinada con William y el trabajo que ha hecho", le dijo la rectora. "Es extremadamente brillante, muy abierto y colaborador".

William hizo los dos años universitarios en el recinto de Tarpon Springs, también en la zona de la Bahía de Tampa donde está la ciudad de St. Petersburg.

"Al principio me sentía diferente, pero después uno se acostumbra", comentó el niño genio.