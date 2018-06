Si te impactó la portada de Time, mira esta...

Agencia

ESTADOS UNIDOS.-La situación en Estados Unidos ha llegado a un punto en el que resulta prácticamente imposible defender al presidente del país, Donald Trump. Las imágenes de los niños enjaulados tras ser separados de sus padres en la frontera, los audios de sus llantos... La crueldad de una ley en definitiva, no ha dejado indiferente a nadie.

De ahí que a las críticas de los políticos, incluso de los del partido del presidente, y de voces destacadas, se hayan sumado los medios que, a través de sus portadas, son capaces de resumir —e impactar— lo grave de la situación.

The New Yorker adelantó este jueves la que será su portada de la semana que viene, dedicada a la cuestión migratoria. La revista semanal estadounidense se decanta por un dibujo de la Estatua de la Libertad bajo cuyas faldas se esconden cinco asustadizos niños.

An early look at next week’s cover, "Yearning to Breathe Free," by Barry Blitt: https://t.co/xlzrHEXdNN pic.twitter.com/24SRk1AqlQ