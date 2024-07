Niños, migrantes maltratados durante años en refugios de EE.UU

A medida que se acumulaban las acusaciones de abusos sexuales en el mayor proveedor de alojamiento para niños migrantes no acompañados en Estados Unidos, los funcionarios continuaban colocando más niños a su cuidado en un sistema que carece de una supervisión adecuada, afirman defensores de los derechos de los migrantes.

Una demanda presentada por el Departamento de Justicia alega que los empleados de Southwest Key Programs Inc. abusaron sexualmente y acosaron a los niños a su cargo durante al menos ocho años. En ese tiempo, la organización sin ánimo de lucro acumuló miles de millones de dólares a través de contratos con el gobierno y siguió albergando a miles de niños migrantes que entraban en Estados Unidos sin compañía de un familiar adulto.

El viernes seguía sin quedar claro cuántos niños se encuentran actualmente en los refugios de Southwest Key, y los funcionarios federales no respondieron a preguntas sobre si se tomaría alguna medida en respuesta a la demanda. Quienes critican la situación, afirman que refleja un sistema que ha carecido de transparencia durante años.

Southwest Key, que opera con subvenciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) a través de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), cuenta con 29 albergues para niños migrantes —17 en Texas, 10 en Arizona y dos en California— con capacidad para más de 6.300 niños.

El HHS no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico en las que se preguntaba si los niños seguirán siendo acogidos allí. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios más allá del anuncio de la demanda el jueves. Southwest Key no respondió a una solicitud adicional de comentarios enviada por correo electrónico el viernes.