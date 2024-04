'No es bueno': cáncer del rey Carlos III reactiva preparativos funerarios

El rey Carlos III reanudará sus deberes públicos la próxima semana tras recibir tratamiento contra el cáncer, anunció el viernes el Palacio de Buckingham, en medio de una ola de rumores sobre su estado de salud por el tratamiento que realiza en contra del cáncer que padece.

Carlos se tomó un receso en sus apariciones públicas hace casi tres meses para centrarse en su tratamiento para un tipo de cáncer no revelado.

El palacio dijo que Carlos haría una visita pública a un centro de tratamiento contra el cáncer el martes, en la primera de varias apariciones que hará en las próximas semanas. Uno de sus primeros compromisos importantes será recibir una visita de Estado del emperador y la emperatriz de Japón en junio.

El palacio no proporcionó una actualización sobre la salud del rey o su tratamiento, aunque dice que el “equipo médico está muy alentado por el progreso realizado hasta ahora y sigue siendo positivo sobre la recuperación continua del rey”.

A pesar de que la prensa británica informara que el rey Carlos III estaba superando con éxito su batalla contra el cáncer, un nuevo reporte ha revelado que la situación para el monarca es menos alentadora de lo que parece.

Algunas fuentes cercanas al Palacio informaron al Daily Beast que el estado de salud del rey británico ‘no es bueno’ por lo que los planes para su funeral se encuentran en constante actualización de forma simultánea en caso de que pierda la batalla.

Otra fuente militar del palacio detalló que debido a la gravedad del cáncer de Carlos III, los planes de la Operación Puente de Menai, nombre en clave sobre todo lo relacionado a la muerte del hijo de Isabel II, se encuentran en constante actualización.

This morning The King was presented with the first banknotes featuring his image during an Audience with Andrew Bailey, Governor of the @BankofEngland, and Sarah John, Chief Cashier and Executive Director of Banking. pic.twitter.com/lZbW18Kuip