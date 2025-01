‘No hay nada que puedan hacer’: Trump firma los aranceles a México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó la tarde de este viernes que no hay nada que Canadá, México y China puedan hacer para evitar los aranceles, de 25 por ciento para las dos naciones vecinas y del 10 por ciento para el país asiático, respectivamente.

En conferencia de prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el republicano dijo no sentirse preocupado por las afectaciones que los aranceles puedan ocasionar en los mercados.

President Trump explains his tariffs on Mexico, Canada, and China: We’ve SUFFERED with millions of criminals coming into our country — and China makes fentanyl, gives it to Mexico, puts it through Canada. All three haven't treated us very well. pic.twitter.com/WcPyguVsGu