"No protege a EU", Kamala Harris promete revisar el T-MEC en 2026

La candidata del Partido Demócrata a la Casa Blanca, la actual Vicepresidenta Kamala Harris, presumió este viernes haber votado en contra del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y aseguró que hará efectivo el proceso de revisión del acuerdo programado para 2026.

Previo a que su rival republicano Donald Trump haga este viernes una gira de trabajo por el Estado de Michigan, sede de la industria automotriz estadounidense, la Vicepresidenta recordó haber sido uno de los 10 miembros del Senado de EU de haber votado en contra de la aprobación T-MEC en enero de 2020.

As president, he cut taxes for corporations, encouraged outsourcing, and lost nearly 200,000 manufacturing jobs—including auto jobs. He has joked about firing workers, supported state anti-union laws, and suggested companies move jobs out of Michigan.

"Como una de los 10 senadores que votaron en contra del T-MEC, sabía que éste no era suficiente para proteger a nuestro país y a sus trabajadores", aseguró Harris, insistiendo que el acuerdo negociado por la Administración del entonces Presidente Trump ha resultado en una pérdida de empleos para EU.

As one of only 10 senators to vote against USMCA, I knew it was not sufficient to protect our country and its workers. Many who voted for this deal conditioned their support on a review process, which, as president, I will use.