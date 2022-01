Nuestros intereses no serán pisoteados: Rusia advierte a Ucrania

El canciller ruso dijo el viernes que Moscú no iniciará una guerra, pero advirtió que no permitirá que Occidente atente contra sus intereses de seguridad en medio de los temores a que esté planeando invadir Ucrania.

💬 FM Sergey #Lavrov during talks with @SecBlinken:



In a recent statement you said that you were not expecting a breakthrough from this meeting.



☝️ We are not expecting a breakthrough either. What we are expecting are replies to our proposals.



