Nueva fecha: 10 de septiembre, el debate entre Kamala Harris y Trump

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha confirmado su participación en un debate con el expresidente Donald Trump el próximo 10 de septiembre, cambiando la fecha previamente anunciada por Trump, quien había propuesto el 4 de septiembre. Esta decisión ha generado una oleada de reacciones y críticas.

La reacción de Trump no se hizo esperar, calificando a Harris como incapaz de enfrentarlo en un debate real.

"No tiene la capacidad mental para hacer un debate real" y "tiene miedo de hacerlo porque no hay forma de justificar" su postura sobre temas como migración, corrupción e inflación, expresó Trump. "La veré el 4 de septiembre o no la veré en absoluto", agregó, llamando a Harris "la peor vicepresidenta de la Historia".