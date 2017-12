Explosión en la terminal principal de autobuses en Nueva York

Agencia

Nueva York.- Se ha producido una explosión en la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria, la principal de Nueva York (EE.UU.), que se encuentra en Manhattan.

De acuerdo con el portal de noticias RT, el Departamento de Bomberos de Nueva York ha informado a través de su cuenta de Twitter que el estallido es "de origen desconocida" y que ha comenzado la evacuación de tres líneas de metro.

Además, un escuadrón antiexplosivos se ha trasladado a la zona y una persona habría sido detenida, indica NBC New York.

BREAKING NEWS: Something going on at #PortAuthorityBusTerminal. Almost got trampled in the rush of people trying to get out. Heard people talking about possible #explosion. pic.twitter.com/3LTO2kiiyD — Pete Sayek (@PeteRFNY) 11 de diciembre de 2017

La explosión, que ha tenido lugar esta mañana en hora punta, habría provocado al menos dos heridos, uno de los cuales habría sido el atacante posteriormente detenido, informa Fox News.

Versión de un testigo

Un pasajero que viajó a través de la terminal de la Autoridad Portuaria el lunes por la mañana le dijo a The Guardian que la explosión ocurrió 60 segundos después de que salieron del edificio. Un oficial de policía le dijo al viajero que era "un tipo con una pipa bomba".

BREAKING VIDEO: Moment of explosion at 42nd St and 8th Avenue in Manhattan pic.twitter.com/JwygdnnwNb — New York City Alerts (@NYCityAlerts) 11 de diciembre de 2017

El departamento de bomberos también dijo que estaba respondiendo a la escena. En el centro de la ciudad, se escucharon sirenas corriendo por la Octava Avenida.

Port Authority es un centro de metro y autobús que sirve a los pasajeros de Nueva Jersey y de la ciudad de Nueva York. Según el sitio web de la Autoridad Portuaria , alrededor de 230,000 pasajeros de autobús usan la terminal todos los días. Se informaron retrasos en las líneas del metro afectadas y los trenes saltaron la estación 42nd Street-Port Authority.

La oficina del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo : "El alcalde ha sido informado sobre el incidente en el centro de la ciudad. El NYPD, el FDNY y los primeros en responder están en la escena ".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, tuiteó que Donald Trump también había sido informado sobre la situación.

El canal de televisión WABC citó fuentes de la policía estadounidense que dijeron que la bomba detonó al interior de cañerías de un paso peatonal bajo nivel.