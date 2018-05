¡No es una película! Videos de Nueva York están impactando la red

Agencia

Nueva York.- La tormenta que azota la zona tri-estatal desde entrada la tarde de este martes fue captada desde una cámara en el Empire State Building, en Manhattan.

De acuerdo con el portal de noticias Sin Embargo, las imágenes que circulan en redes como Twitter corresponden a un “time-lapse” (intervalo de tiempo) capturado desde el piso 102 del emblemático edificio, ubicado en el 350 de la Quinta Avenida.

En el clip se ven las inmensas nubes que cubren la Gran Manzana.

La tormenta ha traído lluvia y ráfagas de viento, no solo en NY, sino en Nueva Jersey y Connecticut. entre otros estados.

Time lapse of the storm currently. View from the 36th floor of the Empire State Building. #newyork #empirestatebuilding #weather #storm pic.twitter.com/tYD8QHKRZq

Vientos de fuerza huracanada de 65 a 78 mph fueron reportados en Hudson Valley.

Las autoridades además emitieron una alerta de tornado para los condados Dutchess, Orange, Sullivan y Ulster al norte de NY; el condado Fairfield en Connecticut y uno reportado en el condado Sullivan, en Eldred.

Los sistemas han alterado el tránsito normal del transporte público en NYC. Para detalles sobre los servicios, puede acceder a la página de la MTA.

Estas son algunas imágenes de los videos compartidos en el internet del fenómeno.

Saw the radar and decided to check NYC webcams. This 'End of days' webcam view of lower manhattan is amazing as gust front overtakes the harbor. #nyc #storm pic.twitter.com/l81I95hJug