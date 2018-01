Tiroteo en Manhattan deja tres personas lesionadas

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Tres personas, hasta el momento, han sido reportadas como lesionadas, después de un tiroteo ocurrido este domingo en el sector Midtown de Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo a las primeras informaciones, publicó el portal Cooperativa, el hecho ocurrió durante esta tarde en una calle cercana el conocido edificio Empire State, reportaron medios locales.

Al lugar acudieron paramédicos y la Policía, aunque el agresor no ha sido detenido. Las víctimas ya fueron trasladadas al hospital. Los heridos fueron trasladados a centros médicos y se encuentran estables, informó la Policía de Nueva York.

UPDATE: Police say they're searching for at least one gunman after three people were shot in Midtown https://t.co/SvA0ffSAn8 pic.twitter.com/q0jrrRX5Zp