Quemó a su novia afuera de una cafetería

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre le prendió fuego a su novia afuera de una cafetería en una aparente disputa doméstica sobre custodia infantil, en un incidente en el que él también sufrió quemaduras accidentales, informaron las autoridades el martes.

La policía de la ciudad de Tonawanda, al norte de Buffalo, dijo que el hombre contactó la tarde del lunes a la mujer de 25 años, quien trabaja en una cafetería Tim Horton's, y le pidió que saliera un instante. Una vez afuera, la roció con líquido inflamable y le prendió fuego, publicó el portal Debate.

También te puede interesar: Engañaba a sus tres esposas les decía que era agente de la CIA

El novio, de 28 años, "la acechó" cerca de un bote de basura, dijo el capitán de la policía Fredric Foels. Señaló que la policía había recibido recientemente un reporte de disputa doméstica en la casa de la pareja.

Después de rociarle el líquido y prender en llamas a la mujer, la policía indicó que el hombre también se quemó accidentalmente. Ambos fueron trasladados al hospital con heridas graves que podrían poner en riesgo su vida.

La policía no identificó a ninguna de las dos personas, pero familiares de la mujer la identificaron como Jessica Cameron, madre de tres hijos. Según una página de GoFundMe, Cameron está hospitalizada en condición crítica y se le practicarán varias cirugías.

A domestic incident turned terrifying in Tonawanda. Police say an employee of this Tim Horton's was lit on fire yesterday by the man believed to be her boyfriend, who then caught himself on fire too. I've got the latest at 6:00 on @WGRZ #Daybreak pic.twitter.com/48IpGLTSFZ