Nueve veces campeona: Simone Biles sigue imparable en EU

La fenomenal Simone Biles lo ha vuelto a hacer. El domingo, la superestrella de la gimnasia se llevó su noveno campeonato estadounidense, demostrando que a los 27 años y con más de una década dominando el deporte, sigue siendo una fuerza imparable.

Con un puntaje total de 119.750 en dos días de competencia, Biles superó a su más cercana competidora, Skye Blakely, por casi seis puntos. Esta victoria no solo reafirma su estatus como una de las mejores gimnastas de todos los tiempos, sino que también deja claro que está en excelente forma para buscar su segundo oro olímpico, tras el que ganó en 2016.

Frente a una audiencia que incluía a su esposo, el safety de los Bears de Chicago, Jonathan Owens, Biles realizó una clínica de cuatro rotaciones que presentó todas las características de una actuación típica de ella. Había un atletismo asombroso mezclado con precisión y más que un toque de arrogancia.

Simone Biles wrapped up her historic 9th U.S. all-around title with this uneven bars routine. ⭐️#XfinityChamps pic.twitter.com/GaeWQ4qOME — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) June 3, 2024

Biles terminó con la puntuación más alta en dos días en los cuatro eventos, algo que solamente había conseguido una vez antes en los campeonatos nacionales (2018), para generar un gran momento de cara a los clasificatorios olímpicos a finales de mes en Minneapolis.

Su único paso en falso el domingo fue en el salto. Se quedó corta en su doble pica Yurchenko (dos volteretas hacia atrás con las manos entrelazadas detrás de las rodillas) durante los calentamientos y compensó en exceso cuando fue necesario, generando tanta fuerza que terminó boca arriba.

Aún así recibió 15,000 por su esfuerzo, un testimonio de un salto que nunca ha sido completado en competencia por otra mujer y que solo lo intentó un grupo selecto de hombres.

No dejó que ello la molestara. Biles se recompuso, respiró hondo un par de veces y luego siguió con un salto Cheng que fue recompensado con un 15,1 y puso a su alcance un noveno título nacional, territorio embriagador considerando que ninguna otra gimnasta en la historia del deporte en los EE.UU. tiene más de siete.

No one loved Simone Biles’ floor exercise more than her family. ❤️ #XfinityChamps pic.twitter.com/Cc3FHmBhCD — NBC Sports (@NBCSports) June 3, 2024

Si bien Biles se mantiene por encima de la refriega como de costumbre, hay mucha competencia por los otros cuatro lugares del equipo estadounidense de cinco mujeres que se dirigirá a París como gran favorito para regresar a lo más alto del podio después de terminar segundo detrás de Rusia en Tokio hace tres años.

Con información de AP.