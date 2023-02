Nuggets Vegetarianos; la nueva opción en el menú de McDonald’s

McDonald’s con sede en Chicago ha informado sobre una nueva opción en su menú para aquellas personas vegetarianas en Alemania, ya que más de sus mil 400 restaurantes ubicados en dicho país servirán nuggets y hamburguesas vegetarianas tras desarrollar los productos junto la empresa Beyond Meat.

McDonld’s tras dedicarse a la venta de hamburguesas de origen vegetal en 2021, ha optado en lanzar en la semana próxima los nuggets vegetales por primera vez en Alemania, ya que en general los clientes europeos se han mostrado más receptivos a los sustitutos vegetales de McDonald’s que los de Estados Unidos.

Por lo tanto, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa, la disponibilidad de los nuggets y hamburguesas vegetales en otros mercados dependerá de la demanda de los consumidores.

