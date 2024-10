Obama llama a los afroamericanos a votar por Kamala Harris

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó un mensaje directo a los hombres afroestadounidenses de cara a las próximas elecciones, en el que instó a reconsiderar la posibilidad de abstenerse de votar.

Durante un encuentro en Pittsburgh con voluntarios y miembros de la campaña de Harris-Walz, Obama señaló la existencia de una posible resistencia a respaldar a una candidata mujer.

"En parte me hace pensar que, bueno, simplemente no les gusta la idea de tener a una mujer como presidenta, y se les ocurren otras alternativas y otras razones para ello",

afirmó el exmandatario.

Estas declaraciones tocan una fibra sensible dentro del Partido Demócrata, especialmente para aquellos que temen que Kamala Harris, la primera mujer afroestadounidense en competir por la vicepresidencia, no logre el apoyo unánime de los votantes masculinos negros.

Aunque Harris cuenta con un respaldo considerable del electorado afroestadounidense en estados clave como Pensilvania, su campaña enfrenta el reto de consolidar el apoyo entre este grupo demográfico crucial, especialmente en un contexto en el que el candidato republicano, Donald Trump, ha dirigido sus esfuerzos a ganar el voto masculino en general, incluyendo a los hombres negros.

A pesar de la historia de apoyo que los votantes afroestadounidenses han brindado al Partido Demócrata, persisten desafíos en la movilización de los hombres de este grupo.

De acuerdo con una encuesta realizada por The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, aunque siete de cada diez votantes afroamericanos tienen una percepción favorable de Harris y prefieren sus propuestas a las de Trump en temas como la economía, la atención médica y la inmigración, no se registra una diferencia significativa en el respaldo de hombres y mujeres afroestadounidenses hacia ella.

Khalil Thompson, cofundador y director ejecutivo de la organización Win With Black Men, coincidió con la apreciación de Obama sobre la importancia de abordar la misoginia y el papel que ésta puede jugar en la política estadounidense. "Denunciar la misoginia no está mal", comentó Thompson, añadiendo que el grupo ha trabajado intensamente para fortalecer el apoyo a Harris, logrando recaudar más de 1,3 millones de dólares para su campaña en un solo día.