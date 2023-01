OMS advierte que el Covid sigue siendo una emergencia

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, este lunes indicó en la apertura de la junta ejecutiva anual de la organización, que la pandemia podría estar cerca de un ‘punto de inflexión’, sin embargo, en las últimas ocho semanas se ha reportado la muerte de al menos 170 mil personas en todo el mundo a causa de esta enfermedad.

Adhanom Ghebreyesus, pidió a los grupos de riesgo tener más precaución ya que deben estar completamente vacunados, así como pidió que se combata la desinformación sobre la pandemia.

“Seguimos siendo optimistas sobre que el próximo año, el mundo llegue a una nueva fase en la que reducimos las hospitalizaciones y muertes al nivel más bajo posible”, dijo.

Last Friday the @WHO Emergency Committee met to consider whether #COVID19 remains a Public Health Emergency of Intl. Concern. In their view, the outbreak remains a global health emergency, and I agree. This morning, I updated the #EB152 on the way forward. https://t.co/LNH6n5s0jd pic.twitter.com/p0QTo0mV1S