OMS alerta en Davos: 'Enfermedad X', 20 veces más letal que Covid

El próximo miércoles, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), abordará el riesgo potencial de la 'Enfermedad X' en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos.

La OMS advierte que esta enfermedad, causada por un patógeno desconocido, podría ser 20 veces más letal que la pandemia de coronavirus.

¿Pero, que es la 'Enfermedad X'? Este es un nombre que fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud en febrero de 2018 en su lista corta de enfermedades prioritarias para definir un patógeno hipotético y desconocido que podría causar una epidemia futura.​​

La OMS clasifica como una epidemia internacional grave originada por un patógeno aún no identificado en humanos. La OMS la sitúa en el mismo nivel de preocupación que otras enfermedades peligrosas, siendo exclusivamente de origen viral.

Entre las 8 prioridades de investigación se encuentran:

- Covid -19.

- Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

- Ébola.

- MERS-CoV.

- SARS.

- Nipah.

- Fiebre del Valle del Rift.

- Zika.

La inclusión de este tema en la agenda del Foro Económico Mundial ha generado un intenso debate en las redes sociales. Mientras algunos temen paralelismos con las medidas de cierre implementadas durante la pandemia de Covid-19, otros, como el Dr. Amesh Adalja, del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, sostienen que estos ejercicios son esenciales para prepararse ante pandemias.

Sin embargo, críticos como Monica Crowley expresan preocupación sobre la posibilidad de nuevos cierres y restricciones a la libertad, sugiriendo motivos políticos detrás de la discusión de 'Enfermedad X'. En respuesta, el Dr. Stuart Ray, del Departamento de Medicina del Johns Hopkins, destaca la responsabilidad de la planificación y coordinación global en la salud pública.

