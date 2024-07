OMS enviará un millón de vacunas contra la poliomielitis a Gaza

Tras el hallazgo de poliomielitis en la Franja de Gaza, el general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que enviará un millón de vacunas contra el virus.

El descubrimiento del virus en muestras en el enclave se dio a conocer la semana pasada.

The detection of #polio in #Gaza is another sobering reminder of the dire conditions that people are facing. Continued conflict hampers efforts to identify and respond to preventable health threats like polio.



