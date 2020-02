OMS recomienda a todos los países prepararse para la llegada del coronavirus

Berlín.- El brote de Covid-19 sigue siendo una emergencia para China y “todos los países deben estar preparados” para su llegada, afirmó hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, el director dijo que “con el 99 por ciento de los casos confirmados en China, esta sigue siendo una emergencia para ese país”.

Reconoció que es imposible saber hacia dónde se dirige Covid-19, pero se mostró animado porque la transmisión del virus fuera de China aún no se ha generalizado, aunque pidió a los países del mundo prepararse para su llegada.

"Deben prepararse para tratar a los pacientes con dignidad y compasión, para evitar la transmisión posterior y para proteger a los trabajadores de la salud”, precisó Tedros.

Señaló en conferencia de prensa que muchas naciones han tomado medidas, sin considerar el impacto de esas medidas y, aunque ha sido criticado por elogiar las medidas chinas, “continuaré haciéndolo” pues busca proteger a su gente y al mundo “incluso a un gran costo para sí mismo”.

Se mostró preocupado por el número de trabajadores infectados, la falta de financiamiento para prevenir el contagio, la escasez del equipo de protección personal, la desinformación, y subrayó, “el caos que esto podría causar en países con sistemas de salud más débiles”.

