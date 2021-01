La OMS visita hospital donde se atendieron los primeros casos de Covid-19

Wuhan.- Un grupo experto de la Organización Mundial de la Salud visitó el viernes un hospital de Wuhan donde, según China, se atendió a los primeros pacientes con COVID-19 hace más de un año, dentro de la esperada misión de investigación de la agencia de salud de Naciones Unidas sobre los orígenes del coronavirus.

El equipo de la OMS se había reunido antes en el día con sus homólogos chinos por primera vez en persona en un hotel, y el organismo explicó que después se realizarían visitas a lugares clave en la ciudad del centro del país.

“Primera reunión cara a cara con nuestros colegas. Corrección: mascarilla a mascarilla, dadas las restricciones médicas”, tuiteó la viróloga holandesa Marion Koopmans por la mañana.

“Discutiendo nuestro programa de visitas. El líder del equipo chino, (el) profesor Wannian, bromea sobre algunos problemas técnicos. Está bien ver a nuestros colegas tras largas reuniones en Zoom”, escribió refiriéndose aparentemente al destacado epidemiólogo chino Liang Wannian, quien ha encabezado el equipo de respuesta a la pandemia de Beijing.

Más tarde, los miembros del equipo internacional abandonaron en hotel en coche y poco después cruzaron las puertas del Hospital Provincial de Medicina Integrada China y Occidental de Hubei, donde según el relato oficial chino del inicio de la pandemia, el doctor Zhang Jixian reportó los primeros casos de lo que entonces se conocía como “neumonía de origen desconocido”, el 27 de diciembre de 2019.

Según la agencia de Naciones Unidas, el equipo solicitó “datos subyacentes detallados" y tenía previsto hablar con los primeros que atendieron la emergencia médica y con algunos de los primeros pacientes con COVID-19, pero no dio más detalles de la agenda del grupo. Antes, la OMS tuiteó que los expertos planeaban visitar hospitales, mercados como el de pescado de Huanan que estuvo ligado a muchos de los primeros casos, el Instituto de Virología de Wuhan y laboratorios en instalaciones como el Centro para el Control de Enfermedades de Wuhan.

The international team working to understand the origins of the #COVID19 virus completed its 2-week quarantine in Wuhan, #China on Thursday. As members start their field visits on Friday, they should receive the support, access and the data they need.