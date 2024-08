OMS vuelve a decretar emergencia sanitaria internacional por viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles 14 de agosto, una emergencia de salud pública de importancia internacional debido a la expansión de una nueva variante más letal de la viruela del mono, ahora rebautizada como Mpox.

Esta medida es la segunda vez que se activa el nivel de alerta para esta enfermedad bajo el Reglamento Sanitario Internacional y la octava en la historia de la organización.

La decisión se produce un día después de que los Centros Africanos para el Control y Prevención de Enfermedades (África-CDC) emitieran una alerta regional, tras registrar 15 mil casos y 461 muertes por Mpox en lo que va del 2024.

"Today, the Emergency Committee met and advised me that in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice"- @DrTedros #mpox https://t.co/yy4JsGgUXy pic.twitter.com/MHx2caxAhd

La incidencia actual representa un aumento del 160% respecto al año pasado para esta época, aunque se estima que el número real de casos podría ser aún mayor debido a la insuficiencia en los diagnósticos y capacidades sanitarias en el continente africano.

La variante actual de Mpox se diferencia significativamente del clado que causó la alerta internacional en 2022, la cual fue levantada en mayo de 2023. Esta nueva variante, que ha mostrado ser más letal, ha causado una tasa de mortalidad de aproximadamente el 3% entre los infectados en África, donde los sistemas de salud son menos avanzados en comparación con los países desarrollados.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, explicó que el brote no involucra un único clado del virus (un grupo de virus que comparten un ancestro común en su evolución), sino múltiples variantes con diferentes modos de transmisión y niveles de riesgo.

Hasta el momento, la declaración de emergencia sanitaria internacional no impone obligaciones específicas a los países, pero facilita una respuesta más ágil en términos de adquisición de vacunas y eliminación de trámites burocráticos.

"To fund this work, WHO has developed a regional response plan, requiring an initial $15 million.



We have released $1.45 million from the WHO Contingency Fund for Emergencies, and we plan to release more in the coming days. We are also appealing to donors to fund the rest of the…