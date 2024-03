ONU adopta resolución de ‘alto al fuego en Gaza’; Estados Unidos se abstiene

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dió un paso histórico al adoptar su primera resolución que exige un alto al fuego inmediato en Gaza, tras meses de conflicto.

Este movimiento sin precedentes, que recibió 14 votos a favor y una abstención por parte de los Estados Unidos, busca poner fin al derramamiento de sangre y promover la estabilidad en la región.

#BREAKING

Security Council ADOPTS resolution demanding an immediate ceasefire in Gaza for the month of Ramadan leading to a lasting sustainable ceasefire, and the immediate, unconditional release of all hostages



IN FAVOR: 14

AGAINST: 0

ABSTAIN: 1 (US)



⤵️https://t.co/chqgoyKICb pic.twitter.com/kisp5YDyGT