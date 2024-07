ONU advierte falta de recursos para Haití en crisis humanitaria

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado sobre la grave escasez de fondos para abordar la crisis humanitaria en Haití, donde el hambre aguda afecta a cinco millones de personas.

A pesar de la urgencia, los donantes internacionales han contribuido con solo una cuarta parte de los 680 millones de dólares (623 millones de euros) necesarios para el plan humanitario presentado en febrero.

La directora de operaciones y promoción de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Edem Wosornu, denunció que los haitianos están ‘pagando el alto precio de la violencia’, obligando a cerca de 600 mil personas a abandonar sus hogares.

Esto significa que desde el pasado marzo, el número de desplazados forzosos ha aumentado en un 60 por ciento.

After her 4-day mission to #Haiti, @EdemWosornu addressed the press, highlighting the urgent needs of the Haitian people:



"Over and over, we heard the people of Haiti asking for three things: they want peace, they want the violence to stop, and they want to reclaim their lives." pic.twitter.com/Bwx3GIlKxK