ONU pide proteger puertos y aeropuertos del Líbano

Durante una visita a Beirut, el subdirector ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, Carl Skau, expresó su preocupación por el riesgo de que los puertos y el aeropuerto del Líbano queden fuera de servicio.

Esta situación podría agravar la crisis alimentaria en el país, especialmente en el contexto de la ofensiva de Israel contra Hezbollah. Skau hizo un llamado a intensificar los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución política que mantenga las rutas de suministro abiertas .

🔴 URGENTE. Un nuevo ataque contra el cuartel de la misión de la ONU en el Líbano @UNIFIL_ deja otros dos cascos azules heridos.



Un tanque oruga israelí derribó las barreras de otra de las posiciones de la ONU cerca de la Línea Azul. https://t.co/Bkq088P6F5 pic.twitter.com/lgBTGJ0fl5 — Noticias ONU (@NoticiasONU) October 11, 2024

“Lo que he visto y escuchado hoy es devastador, pero la sensación es que esto puede ponerse mucho peor, y eso necesita evitarse”, declaró Skau a The Associated Press.

El funcionario subrayó la importancia de mantener operativos los puertos y el aeropuerto para asegurar el suministro de alimentos a la población .

En el Líbano, alrededor de 1,2 millones de personas están desplazadas, de las cuales 200,000 se alojan en refugios colectivos. El PMA ha almacenado alimentos para un millón de personas por un mes, pero busca extender los suministros hasta finales de año.

Desafíos en el suministro de alimentos en Líbano y Gaza

Sin embargo, la organización enfrenta desafíos para reabastecerse debido a las complicaciones en las rutas de transporte, especialmente tras un ataque israelí que afectó el cruce fronterizo de Masnaa .

El conflicto en Gaza también ha generado un incremento en el hambre y ha dificultado la llegada de ayuda humanitaria. Skau mencionó que, aunque Israel se ha comprometido a mantener operativos los puertos y el aeropuerto del Líbano, la situación es incierta. "No damos nada por sentado", afirmó el funcionario.

Además, Skau destacó que los precios de los alimentos han aumentado en Líbano debido al conflicto y la falta de acceso a ciertas rutas de suministro. Por ello, instó a reabrir el cruce de Masnaa para facilitar la entrega de ayuda y mitigar el impacto de la crisis en la población desplazada.

(Con información de The Associated Press)