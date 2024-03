ONU alerta: Narcotraficantes usan redes sociales para vender fentanilo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó una advertencia sobre el creciente uso de las redes sociales por parte de narcotraficantes para vender sustancias ilegales, incluyendo el fentanilo, cannabis y cocaína.

Este fenómeno, que evade la legalidad y alcanza a grandes audiencias globales, está generando preocupación en el ámbito internacional debido a sus graves implicaciones para la salud pública y el control de drogas.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), encargada de supervisar el cumplimiento de los tratados antidrogas, señaló durante su informe anual difundido desde Viena, que el uso de Internet, especialmente de redes sociales y plataformas de comercio electrónico, por parte de narcotraficantes representa un desafío significativo para el control de drogas en la era digital.

