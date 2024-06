ONU añade a las Fuerzas de Defensa de Israel a su ‘lista negra’

La Organización de las Naciones Unidas dio a conocer que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han sido añadidas a su ‘lista negra’ de países y entidades que son señaladas de ocasionar daños en contra de los niños y niñas en zonas de conflicto. Esta decisión fue confirmada por el representante israelí ante la ONU, Gilad Erdan.

El representante de Israel se declaró ‘absolutamente consternado y repugnado’ por la ‘inmoral’ decisión adoptada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un video difundido por el Ministerio de Exteriores y que muestra una supuesta conversación telefónica entre ambos.

I received the official notification about the Secretary-General's decision to put the IDF on the "blacklist" of countries and organizations that harm children. This is simply outrageous and wrong because Hamas has been using children for terrorism and uses schools and hospitals… pic.twitter.com/o1civfJFAk