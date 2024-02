ONU preocupada: exige restablecer red de comunicaciones en Sudán

Martin Griffiths, responsable de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, exigió el fin de semana restablecer la red de comunicaciones en Sudán.

La demanda por parte de la organización surge luego de que miles de ciudadanos quedaran aislados, en medio del conflicto que enfrenta al Ejército con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) desde abril del año pasado.

A las palabras de Griffiths para la restauración de la red de comunicaciones se ha sumado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, tal y como señaló a través de su perfil en la red social X (antes Twitter).

The communication outage in #Sudan is impeding health operations as well as access to health services.



We echo @UNReliefChief’s call to restore the communication network. https://t.co/wIG8gBguFq