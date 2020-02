Nueva York.- Este 2020, en el Día Mundial de la Radio, la UNESCO hace un llamamiento a todas las emisoras para defender la diversidad, tanto en sus redacciones como en las ondas radiofónicas.

Las imágenes de una familia sentada alrededor de la radio escuchando su programa favorito quedaron atrás desde el nacimiento de la televisión en la década de los 60. Sin embargo, la importancia de este medio en otros ámbitos siguió vigente, especialmente por ser una herramienta de entretenimiento, información y participación del público. Al tener una radio, nunca se está solo y siempre se cuenta con la compañía de un buen amigo.

La UNESCO propuso la fecha del 13 de febrero, día en que se creó Radio Naciones Unidas, en 1946, para conmemorar el Día Mundial de la Radio.

Para la ONU, es el medio perfecto para contrarrestar los llamamientos a la violencia y la propagación de conflictos, especialmente en regiones potencialmente más expuestas a estas realidades.

La radio fue inventada hace más de 100 años; a su alrededor varias generaciones en todo el mundo crecieron, se divirtieron, lloraron, soñaron y se informaron. Gracias a ella, los oídos de las audiencias fueron testigos de la historia, al acortar las distancias y acercar a distintas sociedades.

En 1895 el italiano Guillermo Marconi construyó el primer sistema de radio, y en 1901 logró enviar señales a través del Océano Atlántico, pero fue hasta 1921 que la radiodifusión llegó a México. En el mes de septiembre los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su equipo de transmisión en la planta baja del teatro Ideal de la Ciudad de México. Su programa se emitía los sábados y domingos de 8:00 a 9:00 de la noche y se mantuvo al aire del 27 de septiembre a enero de 1922.

Hoy día, La radio sigue siendo un medio de comunicación vivo, vigente y en proceso de transformación. Su primer gran desafío fue la aparición de la televisión, y ahora se enfrenta a otro reto importante: sobrevivir a la era digital.

Un estudio del Pew Research Center for the People and the Press evidencia que las generaciones menores de 49 años prefieren Internet como fuente primaria de información y entretenimiento. Aun así, cada año incrementa el número de personas que lo escuchan.

En el mensaje del Secretario General de la ONU, António Guterres, por el Día Mundial de la Radio, pide reconocer el poder perdurable que tiene la radio para promover la diversidad y contribuir a construir un mundo más pacífico e inclusivo.