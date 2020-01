Opositores explotan bomba casera en hospital de Hong Kong

Cancún.- Un grupo subversivo anónimo puede estar tras la detonación de una bomba casera en el hospital de Hong Kong. Los motivos: la expansión del coronavirus o virus de Wuhan desde el continente hasta la región administrativa de la República Popular de China.

El dispositivo, según los primeros reportes, fue depositado en el baño de hombres del Centro Médico Caritas, ubicado en Cheung Sha Wan, y fue accionado a las 2:20 am, según el vocero de la institución.

“El personal del departamento de accidentes y emergencias escuchó fuertes golpes en un baño y descubrió que hubo una explosión en uno de sus compartimentos”, refirió el portavoz a la prensa.

Agregó que ninguna persona resultó herida, pero que los servicios hospitalarios quedaron limitados. Unos 20 pacientes fueron evacuados.

En las primeras imágenes del atentado, se observa los escombros de loza y un paquete negro junto al excusado donde la bomba fue depositado por un presunto grupo subversivo, aún no identificado. En el lugar del siniestro, fueron encontrados también circuitos electrónicos.

After his narrow escape from the bomb, a friend told us, "I was at CMC earlier and luckily the bomb went off less than 30mins after I used the A&E toilet."#HongKongProtesters#bomb#CaritasMedicalCentre pic.twitter.com/Kdr2dN59Ox