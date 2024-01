Otorgan prisión domiciliaria a Andrés Roemer en Israel

El exdiplomático Andrés Roemer Slomianski fue liberado de la cárcel en Israel, donde enfrentaba acusaciones por presuntos delitos de violación en México.

A pesar de que su liberación captó la atención la mañana de este martes 30 de enero, familiares, amigos y defensores de Roemer anunciaron el fin de semana a través de X (antes Twitter) que él permanecerá bajo arresto domiciliario.

En su publicación, Roemer declaró que el gobierno israelí descubrió ‘mil falacias mexicanas’ y evaluó que su nivel de peligro, es igual que el de un peluche, asegurando que ‘la política sigue estando por encima de la justicia’.

“Estos días fuera de prisión he estado necesitado de silencio y resguardo. Ello no quita que los he tenido presentes y agradecido cada instante. Tenemos tanto que compartir. Con la esperanza de que la verdad salga a la luz algún día y se vislumbre justicia”.