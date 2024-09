Padre de Colt Gray arrestado tras tiroteo mortal en escuela de Georgia

El padre de Colt Gray, el adolescente de 14 años acusado de llevar a cabo un tiroteo en la escuela secundaria Apalachee en Georgia, fue arrestado bajo múltiples cargos, incluyendo homicidio en segundo grado.

Colin Gray, de 54 años, enfrenta cuatro cargos de homicidio involuntario, dos de homicidio en segundo grado y ocho de crueldad hacia niños, según informó la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI).

JUST IN: Mugshots of Colin Gray, father of Colt Gray has just been taken and released to the public pic.twitter.com/03al5KFCew