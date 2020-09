Washington: Padre de Bill Gates muere a los 94 años de edad

William H. Gates Sr, un abogado y filántropo conocido por ser el padre del cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha muerto. Tenía 94 años.

Gates falleció apaciblemente el lunes en su casa en la costa del estado de Washington a consecuencia del mal de Alzheimer, anunció la familia este martes.

En un obituario, la familia dijo que el patriarca tenía “un profundo compromiso con la equidad social y económica”, e hizo notar que él estuvo a cargo de las primeras gestiones de la Fundación Bill & Melinda Gates para mejorar la salud de la población global , y también ejerció activismo por una tributación progresiva, una iniciativa especialmente infructuosa para lograr que se aprobara un impuesto sobre la renta estatal para los ricos en Washington.

My dad was the “real” Bill Gates. He was everything I try to be and I will miss him every day.https://t.co/OnAEsmosNb