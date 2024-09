Padre del atacante en Colorado testifica sobre supuesta posesión demoníaca

Durante el juicio de Ahmad Alissa, el hombre acusado de matar a 10 personas en un supermercado en Boulder, Colorado, su padre, Moustafa Alissa, testificó este martes, ofreciendo una perspectiva que ha llamado la atención de los medios.

Moustafa afirmó que antes del ataque, creía que su hijo podría estar poseído por un espíritu maligno.

Ahmad Al Aliwi Alissa had treatment resistant schizophrenia when he murdered 10 people in 2021. Anyone know his citizenship status? https://t.co/3Yiui8zM3o