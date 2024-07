Palabras del viceministro de Exteriores de Rusia preocupan a EU

El gobierno de Estados Unidos calificó como ‘preocupantes’ las recientes declaraciones del viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov.

El jueves, Riabkov sugirió la posibilidad de que Rusia despliegue misiles con capacidad nuclear en respuesta a un posible despliegue de armamento de largo alcance por parte de Washington en Alemania en 2026.

"No voy a hablar sobre respuestas, ya que los colegas en el Pentágono pueden hacerlo con más detalle", dijo, antes de recalcar que estas declaraciones desde Moscú ‘es algo que se ha visto hacer y decir a los rusos, golpeando un poco sus pechos desde hace un tiempo’. ‘no quiero especular, pero lo seguimos de cerca’, remarcó.

Riabkov afirmó el jueves de esta semana que ‘no descarta ninguna opción’ en respuesta a este posible paso.

