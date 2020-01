Panamá: Kenia Porcell podría pisar la cárcel

Redacción/SIPSE

PANAMÁ.- En una bola de nieve que ella misma generó, se ha convertido el caso de corrupción en que se involucra a la ex procuradora de Justicia de Panamá, Kenia Isola Porcell y su cómplice, el Fiscal Superior Marcos Mosquera de la Guardia, luego que el ex presidente panameño Ricardo Martinelli y su equipo legal, denunciaran públicamente una conspiración criminal por parte de ex empleados de esta dependencia que se extralimitaron en sus funciones, por lo que ahora enfrentarán demandas civiles y penales que podrían llevarlos a pisar la cárcel.

Los casos de corrupción en los que se han visto señalados estos desleales exfuncionarios, que incluye abuso de autoridad y atropello contra empresarios mexicanos y extranjeros, ha destapado una olla de presión que podría afectar al actual gobierno y ahuyentar las inversiones en este país, pues el tema será llevado hasta sus últimas consecuencias por parte de los afectados.

El expresidente Ricardo Martinelli, convocó esta semana a una conferencia de prensa, donde acusó a Kenia Porcell de violar la ley y el debido proceso así como sus garantías, al gestionar la opinión de un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y echar por tierra el principio de especialidad y de extradición que lo beneficiaba, ya que sólo podría ser juzgado por el caso conocido como "Pinchazo", del cual un tribunal ya se pronunció y lo declaró inocente.

Por su parte los abogados del exmandatario, encabezados por Alfredo Vallarino Alemán, restaron importancia a la nota emitida por las autoridades estadounidenses, donde en su momento consideraban que Martinelli podría ser juzgado por otros casos distintos.

"Al saber de la supuesta nota, fue interés de la defensa ir a conocer cuál era su origen y se descubrió que no pasó por los canales diplomáticos como corresponde, tampoco es una contestación oficial del Gobierno de los Estados Unidos", enfatizó Vallarino a los medios.

"En ese sentido para nosotros es de menor importancia la nota hacia los casos de Ricardo Martinelli, porque al fiscal que se le ocurriera usarla sin ninguna validez, tendrá que enfrentar sus propias repercusiones legales. En lo que sí cobra relevancia esa nota, es para demostrar que Kenia Porcell, que no era fiscal en ninguno de estos casos, actuó por cuenta propia, cosa que le está vedada por ley, ya que los únicos que deben llevar las investigaciones son los fiscales, es decir ella se extralimitó en sus funciones", señaló el abogado.

El viernes, los juristas interpusieron acciones legales contra la ex procuradora de la nación por abuso de autoridad y extralimitación de funciones, así lo aseguró Vallarino Alemán, quien acusa a Kenia Porcell de gestionar dicha nota, pasando por encima de fiscales y del servicio exterior que tiene la facultad de solicitar entre países algún tipo de colaboración o información en estos casos.

Finalmente, el expresidente Martinelli señaló que lamentablemente si en Panamá no se respeta la ley, este país seguirá siendo pobre ya que no habrá crecimiento económico ni inversión extranjera y consecuentemente el Gobierno va a tener menos recursos e ingresos.