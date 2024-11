Panda rojo muere en Edimburgo por estrés causado por fuegos artificiales

La muerte de Roxie, un panda rojo de tres meses en el Zoológico de Edimburgo, ha reavivado el debate sobre los riesgos de los fuegos artificiales en la vida silvestre.

Según la Real Sociedad Zoológica de Escocia (RZSS), el estrés provocado por los ruidos de los fuegos artificiales durante la Noche de las Hogueras contribuyó a que la cría se ahogara con su propio vómito el pasado 5 de noviembre.

We are calling for tighter restrictions on fireworks following the death of Roxie, our endangered red panda kit, on bonfire night.



Our expert vet team believe it's likely that three-month-old Roxie died due to stress caused by fireworks in the local area. pic.twitter.com/fYSaPlxSOW