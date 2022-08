El banco central de Inglaterra pronosticó el jueves que la economía del Reino Unido entrará en recesión a finales de año, al mismo tiempo que subió las tasas de interés en su mayor proporción en más de 27 años, en un intento por controlar la inflación exacerbada por la invasión rusa de Ucrania.

El aumento de la tasa, en tres cuartos de punto, elevó el tipo de interés clave del banco al 1,75%, la más alta desde diciembre de 2008, el peor momento de la crisis financiera mundial.

La mayoría de los economistas esperaban el aumento después de que el gobernador del banco, Andrew Bailey, dijera hace dos semanas que el banco central de Reino Unido “actuará enérgicamente" si el panorama inflacionario empeoraba.

El término de recesión implica una disminución o pérdida generalizada de la actividad económica específica de un país o región.

La reducción económica de la actividad se mide a través de la bajada, en tasa interanual, del Producto Interno Bruto (PIB) real, y debe producirse de manera generalizada durante un período de tiempo significativo.

El banco dijo que la tasa de inflación se acelerará a más del 13% en los últimos tres meses del año y que permanecerá “muy elevada” durante gran parte de 2023. El pronóstico refleja un fuerte aumento desde el 9,4% registrado en junio, su máximo de 40 años, y pinta un panorama sombrío del futuro.

