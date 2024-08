Papa Francisco acepta renuncia del cardenal O'Malley tras caso ‘Spotlight’

El Papa Francisco aceptó ayer la renuncia del cardenal Seán Patrick O'Malley, que era desde hace más de 20 años el arzobispo de Boston, y que también es el presidente de la Comisión del Vaticano para la Protección de Menores.

El cardenal capuchino cumplió 80 años el pasado mes de junio. Como sucesor, el Pontífice ha nombrado a Richard G. Henning, hasta ahora obispo de Providence, también en Estados Unidos.

Franciscano capuchino, O'Malley era arzobispo de Boston desde 2003. Antes de Boston, fue obispo de Saint Thomas, en las Islas Vírgenes americanas, luego obispo de Fall River, Massachusetts, y después obispo de Palm Beach, Florida.

El 1 de julio de 2003 fue nombrado por Juan Pablo II arzobispo metropolitano de Boston, archidiócesis que había sido el centro de la noticia por el llamado escándalo 'Spotlight' sobre casos de abusos de menores por parte del clero.

En este sentido, es conocido por su compromiso contra la pederastia en la lglesia, ya que sustituyó en Boston al cardenal Bernard Law, que dimitió en 2002 a raíz de los escándalos de abusos sexuales cometidos por clérigos, incluidas las acusaciones de encubrimiento, que estallaron en Estados Unidos tras una denuncia masiva del periódico 'Boston Globe' lo que llevó a toda la Iglesia de Estados Unidos a adoptar una amplia reforma de las políticas de protección de los niños.

En 2013, O'Malley fue elegido miembro del entonces recién creado Consejo de Cardenales que asesora al Papa en asuntos de gobierno y reforma de la Iglesia, en representación de Norteamérica. Es uno de los pocos miembros originales que permanecen en el grupo.

