Papa Francisco critica a cristianos que difunden el ‘hedor del pecado’

El Papa Francisco utilizó su audiencia general de este miércoles para criticar a los cristianos que difunden el ‘hedor de su pecado’ y no la ‘fragancia de Cristo’.

Ante los peregrinos reunidos en el Aula Pablo VI del Vaticano, el Pontífice centró su reflexión en el Bautismo de Jesús en el Jordán y, en particular, en el símbolo del óleo.

Para el Papa Francisco, el pecado ‘aleja de Jesús’ por lo que solicitó a los cristianos que ‘en la medida de sus posibilidades y cada uno en su ambiente’, encarnen con sus acciones el ‘buen olor de Cristo en el mundo’.

The fragrance of Christ emanates from the “fruits of the Spirit,” which are “love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control” (Gal 5:22). How wonderful it is to meet someone who possesses these virtues!