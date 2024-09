Papa Francisco crítica a los candidatos presidenciales de EU

El papa Francisco lanzó críticas hacia los dos principales candidatos presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris, por sus políticas que, según él, van en contra de la vida.

Durante una conferencia de prensa el viernes, a bordo del avión papal al regresar de una gira por Asia, el pontífice se refirió a las posturas de ambos sobre temas clave como el aborto y la inmigración, instando a los católicos estadounidenses a votar por el “mal menor”.

Speaking on the papal plane, #PopeFrancis suggests not welcoming migrants is as grave a sin as abortion, re the US 2024 election.



Said Americans must choose "the lesser evil" between Kamala Harris and Donald Trump in November.