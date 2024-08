Papa Francisco envía camiones con comida y medicinas a Ucrania

El Papa Francisco envió a Ucrania varios camiones repletos de comida, ropa, productos de higiene personal, así como medicinas y otros artículos esenciales. El viaje de ayuda fue organizado por el Dicasterio de la Caridad del Vaticano bajo la dirección del cardenal Konrad Krajewski.

De acuerdo con información de 'Vatican News', portal oficial del Vaticano en X (antes Twitter), un grupo de la Guardia Suiza ayudó en esta operación humanitaria cargando los camiones con artículos guardados en la parroquia de Santa Sofía.

Después de un largo viaje que duró cuatro días desde Roma, los suministros de socorro llegaron el lunes 12 de agosto a Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania.

