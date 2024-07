Papa Francisco lamenta fallecimiento del expresidente de Vietnam

Esta semana, el Papa Francisco lamentó en un comunicado el trágico fallecimiento de Nguyen Phu Trong, expresidente de Vietnam y secretario general del Partido Comunista vietnamita.

En un telegrama enviado en su nombre por el Secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, al actual presidente del país, el general Tô Lâm, el Pontífice expresó su cercanía ‘a todos los que lamentan su pérdida’.

El expresidente falleció a los 80 años el 19 de julio de 2024, tras luchar contra una enfermedad.

Nguyen Phu Trong falleció apenas la semana pasada debido a una enfermedad, revelaron diversos medios; fue considerado como el mandatario más poderoso de Vietnam. Fungió como presidente de 2018 a 2021.

El Partido Comunista de Vietnam señaló en un mensaje que Trong perdió la vida en un hospital militar de la capital, Hanói, ‘debido a su avanzada edad y a una enfermedad’.

Por medio de redes sociales, el presidente de Brasil, Lula da Silva, envió sus condolencias tras la muerte del exmandatario de Vietnam.