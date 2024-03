Papa Francisco se manifiesta en el Día Internacional de la Mujer

En el marco de este 08 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Papa Francisco se manifestó en su audiencia general, recalcando la importancia de las mujeres para crear una sociedad ‘más humana’ en la actualidad.

El Papa Francisco emitió su mensaje desde la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano.

El Pontífice también utilizó sus diversas cuentas en inglés, español, portugués e italiano en la red social X (antes Twitter), para asegurar que las mujeres son la razón por la que el mundo es un lugar bello, gracias a su protección, inclusión y valentía.

#Women make the world a more beautiful place; they protect it and keep it alive. They infuse the grace of renewal, the embrace of inclusion, and the courage to make our lives a gift. Peace is born from women; it emerges and is rekindled from the tenderness of mothers.