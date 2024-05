Papa Francisco pide perdón por emplear palabra vulgar contra hombres gays

El Papa Francisco se disculpó después de que lo citaran usando un término vulgar y peyorativo sobre los hombres gays para reafirmar la prohibición de la iglesia católica sobre los sacerdotes homosexuales.

A través de un comunicado, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni reconoció la tormenta mediática que estalló en torno a los comentarios de Francisco, hechos en una reunión a puerta cerrada con obispos italianos el 20 de mayo.

El lunes, la prensa publicó que obispos italianos anónimos informaron que Francisco usó en broma el término “mariconería” mientras hablaba en italiano durante el encuentro para reafirmar la prohibición del Vaticano de permitir que hombres homosexuales sean seminaristas y ordenados sacerdotes.

Bruni dijo que Francisco está al corriente de los informes y recordó que el papa argentino ha insistido desde hace mucho tiempo en que “hay sitio para todos” en la Iglesia católica.

dijo Bruni.

Bruni tuvo cuidado de evitar confirmar categóricamente que el papa hubiera usado el término, de conformidad con la tradición del Vaticano de no revelar lo que el pontífice dice a puerta cerrada. Sin embargo, tampoco negó que Francisco lo haya usado y reconoció que algunas personas se han sentido ofendidas por éste.

Regarding a closed-door conversation with Italian Bishops, the Director of the Holy See Press Office says Pope Francis "never intended to offend or express himself in homophobic terms, and he apologizes to those who felt offended".https://t.co/JvftDFdlrx