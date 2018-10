Hallan artefacto explosivo dirigido a Obama y a los Clinton

Agencia

NUEVA YORK.- El Servicio Secreto "ha interceptado dos paquetes sospechosos" dirigidos al ex presidente Barack Obama y a la ex candidata presidencial Hillary Clinton, informa The New York Times. El Servicio Secreto ha indicado que el paquete dirigido a Obama fue interceptado por personal de la agencia en Washington el miércoles por la mañana.

La Policía Federal y el Servicio Secreto de EE.UU. están investigando el paquete encontrado cerca de la casa del ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton en Chappaqua, en el estado de Nueva York.

Los investigadores están revisando el video de las cámaras de vigilancia para determinar si el paquete fue enviado por correo o entregado de otra manera.

Según la cadena NBC News, el paquete puede contener una bomba casera similar a la que hace unos días se encontró en el buzón de la casa del multimillonario George Soros.

El FBI está trabajando junto con la Policía para averiguar quién envió el dispositivo. Una fuente dijo a la NBC que las pruebas se enviaron a examinar al laboratorio del FBI en Quantico.

Con información del portal de noticias RT.