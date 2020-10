Ataque en una escuela islámica de Pakistán deja 8 muertos

Peshwar.- Al menos ocho estudiantes murieron y 136 personas resultaron heridas el martes por la mañana al estallar una potente bomba en un seminario islámico a las afueras de Peshawar, una ciudad en el noroeste de Pakistán, según la policía y un portavoz del hospital.

El ataque se produjo durante una clase magistral sobre las enseñanzas del islam en la sala principal de la madrasa Jamia Zubairia, indicó el agente de policía Waqar Azim. Las investigaciones preliminares apuntaban a que la bomba estalló minutos después de que alguien dejara una bolsa en la madrasa.

Imágenes emitidas por televisión mostraban daños en la sala principal del seminario, donde estalló la bomba. El piso estaba lleno de cristales rotos, con manchas de sangre en la alfombra. El artefacto tenía al menos 5 kilos (11 libras) de explosivos, según la policía.

Indian intelligence service RAW accelerates their war of urban terrorism inside Pakistan, targeting a religious seminary famous for opposing RAW backed gangs of TTP and ISIS.

This senseless random terrorism to create anarchy is hallmark of hindutva Zionists. #BlackDayKashmir pic.twitter.com/yyW7wsyDYF