Pareja acusa a Nueva York por muerte de su ardilla Peanut

Mark Longo y su esposa, Daniela, han desatado un debate en redes sociales, acusando a las autoridades de Nueva York por presunto abuso de poder tras la eutanasia de su ardilla mascota, Peanut.

La pareja publicó en Instagram y TikTok el 1° de noviembre de 2024 que el estado había malgastado fondos públicos y abusado de su autoridad para llevarse a su animal de compañía, que describen como su apoyo emocional.

Según Longo, cuatro agentes estatales, respaldados por una orden de registro firmada, acudieron a su hogar en Pine County el 30 de octubre con el propósito de confiscar a Peanut.

NEW: The owner of Peanut the squirrel explains how New York officials raided his house, took Peanut and his raccoon, and k*lled them.



7-year-old Peanut and Fred the raccoon were euthanized after anonymous complaints.



“Officers raided my house as if I was a drug dealer. I was… pic.twitter.com/sSlbandoYO