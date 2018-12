Policía entrega anillo de compromiso perdido en una coladera

Agencia

NUEVA YORK, EU.- La policía de Nueva York encontró un anillo de diamantes, luego de que una pareja lo perdiera tras la propuesta en el Times Square

La policía convocó a la ciudadanía a hacer un llamado a la pareja, ya que uno de los oficiales encontró el anillo

Un anillo de compromiso que cayó, aún sin realizarse ceremonia, a una rejilla de servicios públicos de Manhattan durante una propuesta realizada, fue más fácil de encontrar que la pareja romántica que lo dejó caer.

En el video, se ce cómo la pareja pidió ayuda a un policía, el viernes por la noche, después de que el hombre dejara caer el anillo mientras intentaba hacer la propuesta en Times Square. Los esfuerzos iniciales para encontrar el anillo fracasaron, y la pareja salió de la escena.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? 💍 call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ