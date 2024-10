Paso del huracán Oscar ahonda la crisis energética en Cuba

Cuba enfrenta una de las peores crisis energéticas de los últimos años, agravada por la llegada del huracán -hoy, tormenta tropical- Oscar. La situación inició el viernes con un colapso total del sistema eléctrico nacional, debido a una falla en la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, que dejó a gran parte de la isla sin suministro eléctrico.

Este incidente fue la culminación de problemas persistentes en la distribución de energía, exacerbados por la falta de mantenimiento y dificultades para obtener combustible.

El apagón se produjo en un momento crítico, con la demanda eléctrica en aumento y con un déficit significativo en la capacidad de generación del país.

Durante el fin de semana, 50% de la isla se encontraba en la oscuridad, lo que llevó al gobierno a implementar medidas de emergencia, como la suspensión de clases y actividades no esenciales, y el incremento de tarifas eléctricas para hacer frente a la crisis.

Sin embargo, la situación se tornó aún más desafiante con la llegada del huracán Oscar, que tocó tierra el domingo en Baracoa, en la región oriental de Cuba.

11pm EDT Sunday Key Messages on Tropical Storm #Oscar. The most significant threat is very heavy rainfall over eastern #Cuba, which will lead to life-threatening flash flooding.



